Индзаги подпишет с «Интером» новый контракт с зарплатой € 6,5 млн в год — Романо

48-летний итальянский тренер Симоне Индзаги договорился с миланским «Интером» о новом контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое соглашение будет действовать до июня 2026 года. Зарплата Индзаги составит € 6,5 млн за сезон. Кроме того, в договоре есть специальный бонус в размере € 2 млн, если «Интер» снова выиграет скудетто под руководством Симоне.

Симоне Индзаги возглавил «Интер» в июне 2021 года. Под его руководством миланский клуб выиграл чемпионат Италии (2023/2024), два Кубка (2021/2022, 2022/2023) и три Суперкубка Италии (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

Также в сезоне-2022/2023 Индзаги вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Победный гол забил полузащитник «горожан» Родри.