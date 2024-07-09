Де ла Фуэнте — о Ямале: в этом возрасте он очень быстро учится новому

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о полузащитнике национальной команды и «Барселоны» Ламине Ямале.

«В этом возрасте он очень быстро учится новому. Ему надо понять, что, когда соперники с ним познакомятся, играть станет сложнее», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.