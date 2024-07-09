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Осинькин рассказал о ходе подготовки «Крыльев Советов» к новому сезону

Осинькин рассказал о ходе подготовки «Крыльев Советов» к новому сезону
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о процессе подготовки самарской команды к новому футбольному сезону.

«Матчем с «Соколом» мы подвели итог определённой работы. Сейчас мы закладывали тот фундамент, который нам нужен для матчей. Самое главное, что та работа, которую мы выполнили на этом этапе, — она закончена. Нам нужно выдохнуть. Остаётся один контрольный матч 13 июля с «Химками» в Москве.

Небольшой перерыв и маленькие сборы. У нас в разной готовности и форме футболисты. Кто-то играл 30 минут, кто-то 45, кто-то 60 или 70. Полные матчи, наверное, мы ещё сейчас не готовы играть. Но всё идёт по плану», — сказал Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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