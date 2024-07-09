Жирков: «Спартак» не выиграет РПЛ, снова будет «Зенит» с бразильцами и русским костяком

Бывший футболист московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков высказался о возможном чемпионстве «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, а также заявил, что сине-бело-голубые вновь займут первое место в турнирной таблице.

«В следующем сезоне «Спартак» не станет чемпионом. Чемпионство вновь будет за «Зенитом» благодаря бразильцам и русскому костяку», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит», заработавший 57 очков. Отметим, что это чемпионство стало для сине-бело-голубых шестым подряд. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России.