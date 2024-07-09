«Локомотив» объявил о продлении аренды Мампасси в «Кортрейке»

21-летний защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси проведёт сезон-2024/2025 на правах аренды в бельгийском «Кортрейке», сообщает пресс-служба железнодорожников в телеграм-канале. Отметим, что сезон-2023/2024 футболист также провёл в клубе из Бельгии.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Кортрейк» 30 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Вторую половину сезона-2022/2023 Мампасси провёл на правах аренды в турецком «Антальяспоре», но в чемпионате Турции на поле так и не появился, 10 раз попав в запас.

Ранее Мампасси выступал за украинский «Шахтёр», воспитанником которого он и является. В «Локомотив» Мампасси перешёл в декабре 2021 года. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мампасси в € 800 тыс.