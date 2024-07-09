Калачёв: Россия даже при изоляции — серьёзная команда, она бы вышла из группы на Евро

Бывший футболист сборной Беларуси Тимофей Калачёв предположил, как бы сборная России выступила на чемпионате Европы — 2024. По его мнению, российская национальная команда смогла бы выйти из группы и в целом достойно бы смотрелась на континентальном первенстве.

«Сборная России на этом чемпионате Европы вышла бы из группы. Россия даже при изоляции— серьёзная команда, поэтому она бы достойно смотрелась на Евро», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 национальные команды.