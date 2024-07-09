ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калачёв: Россия даже при изоляции — серьёзная команда, она бы вышла из группы на Евро

Калачёв: Россия даже при изоляции — серьёзная команда, она бы вышла из группы на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Беларуси Тимофей Калачёв предположил, как бы сборная России выступила на чемпионате Европы — 2024. По его мнению, российская национальная команда смогла бы выйти из группы и в целом достойно бы смотрелась на континентальном первенстве.

«Сборная России на этом чемпионате Европы вышла бы из группы. Россия даже при изоляции— серьёзная команда, поэтому она бы достойно смотрелась на Евро», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 национальные команды.

Календарь Евро-2024
Материалы по теме
Испания или Франция — кто приблизится к трофею? Первый полуфинал Евро-2024! LIVE
Live
Испания или Франция — кто приблизится к трофею? Первый полуфинал Евро-2024! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android