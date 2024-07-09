Выставленный на Avito «Сокол» нашёл потенциального покупателя

Исполняющий обязанности главного тренера «Сокола» Рустем Сабирзянов рассказал, что казанский клуб нашёл потенциального покупателя на Avito.

«Скоро состоится встреча с потенциальным покупателем, поэтому пока убрали объявление (с Avito. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Сабирзянова ТАСС.

Напомним, объявление о продаже профессионального футбольного клуба «Сокол» из Казани появилось на Avito в субботу. Указанная стоимость — 5,3 млн рублей. Продавец утверждает, что за эту сумму приобретатель получит полностью укомплектованную и готовую для побед команду. «Сокол» выступает в дивизионе «Б» Леон — Второй лиги, команда занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему пермскому «Амкару» два очка.