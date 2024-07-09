«Химки» объявили о пополнении в тренерском штабе Франка Артиги

Футбольный клуб «Химки» объявил о пополнении в тренерском штабе главного тренера команды Франка Артиги. Так, помощниками испанского специалиста стали Джозеп Техедо, Анис Буссаиди и Хосе Бермудес.

Техедо — 26-летний специалист, профиль которого – физическая подготовка, получил профессиональное образование в шести учебных заведениях, в том числе двух университетах Испании. За его плечами опыт работы в нескольких академиях и футбольных клубах на Пиренеях. Буссаиди — 43-летний тунисский тренер, с 2005 по 2014 год играл в известных европейских и российских командах («Металлург» Д, «Мехелен», «Ред Булл», ПАОК, «Ростов»). В последние годы тренировал самый титулованный клуб этой страны «Эсперанс», а также возглавлял тунисскую сборную U20.

Бермудес — 45-летний тренер вратарей. С 1998 по 2011 год выступал за различные испанские клубы.