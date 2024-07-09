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Константин Лепёхин: Иван Обляков пригодился бы «Зениту»

Константин Лепёхин: Иван Обляков пригодился бы «Зениту»
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о футболисте ЦСКА Иване Облякове.

«У «Зенита» очень приличная конкуренция в центре поля, а также в атаке. Поэтому не знаю, насколько целесообразно подписывать Ивана Облякова из ЦСКА. Но с точки зрения того, что Обляков — воспитанник «Зенита», он пригодился бы клубу. Хочется видеть больше местных футболистов в «Зените», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Динамо» проявляют интерес к Облякову. Ивану 26 лет, в прошлом сезоне он провёл 38 матчей за ЦСКА, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Облякова в € 9 млн.

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