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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Андрей Червиченко: чемпионат Европы получается отвратительно невыразительный

Андрей Червиченко: чемпионат Европы получается отвратительно невыразительный
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился о текущем чемпионате Европы — 2024.

«Чемпионат Европы получается какой-то отвратительно невыразительный. На турнире осталось провести три матча, а до сих пор лучший бомбардир — грузинский парень с тремя мячами. Я вообще не припоминаю, когда такое было. Полная блевотина, а не Евро — чемпион такой же будет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами. Эта игра состоится 10 июля.

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