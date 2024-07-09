«Соболеву денежки важнее игры». Белоус — о возможном переходе форварда в «Зенит»

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова», экс-вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на новости о возможном переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Ранее появлялась информация, что трансфер близок к завершению. По мнению Белоуса, для Соболева деньги важнее футбола, но в «Зените» он сможет забивать больше, чем забивает в «Спартаке».

«Соболев усилит «Зенит» и ослабит «Спартак» (смеётся). Он мощнее, фактурнее Сергеева. Будет великолепная конкуренция Кассьерры и Соболева. В случае ухода [Кассьерры] Соболев закроет его место. А так он может часто оставаться на лавке, но Соболеву денежки важнее игры. Соболева Семак берёт не просто так, для коллекции. Там теперь есть отличный плеймейкер Глушенков. Он будет снабжать форвардов передачами, и Соболев сможет забивать больше, чем в «Спартаке», — приводит слова Белоуса Legalbet.