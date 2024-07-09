Личка: трансферная политика «ПСЖ» и «Манчестер Сити» чем-то похожа на «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита», а также рассказал об амбициях своего клуба в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Под своё столетие у «Зенита» большое желание продолжить серию из чемпионств. Они могут себе позволить трансферы за € 15-20 млн. Это нормально. Посмотрите на «ПСЖ» во Франции и на «Манчестер Сити» — они делают такие же трансферы, их трансферная политика чем-то похожа на «Зенит».

Задача «Динамо» — работать, пользоваться каждым моментом, догонять «Зенит». Я не могу подойти к Гафину и сказать: «Дим, купи, пожалуйста, мне центрального защитника за € 15 млн». Он скажет: «Нет». Мы будем работать, чтобы цепляться за каждый шанс и показать лучше результат, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, в июне 2024 года состав петербургского «Зенита» пополнили четыре российских футболиста — 24-летний оттянутый нападающий Максим Глушенков из московского «Локомотива», 21-летний правый защитник Сергей Волков из «Краснодара», 25-летний левый защитник Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и 26-летний голкипер Евгений Латышонок из «Балтики». Также стало известно, что «Зенит» близок покупке форварда «Спартака» Александра Соболева за € 12 млн.