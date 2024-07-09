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Экс-директор «Спартака» объяснил, почему клуб близок к продаже Соболева в «Зенит»

Экс-директор «Спартака» объяснил, почему клуб близок к продаже Соболева в «Зенит»
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин назвал причины возможного перехода нападающего красно-белых Александра Соболева в петербургский «Зенит». По его мнению, новый тренер «Спартака» Деян Станкович набирает обойму футболистов под себя, а с помощью продажи Соболева намерен освободить место в составе.

«В «Спартак» пришёл новый тренер, и он будет набирать свою обойму. А значит, ему нужно освобождать места в составе для тех игроков, которых привезёт ему агент. Это не футбол, это коммерция», – приводит слова Заварзина Vprognoze.ru.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.

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