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Егор Титов: «Локомотив» и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит»

Егор Титов: «Локомотив» и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит»
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что в новом сезоне Российской Премьер-Лиги некоторые команды смогут составить конкуренцию «Зениту».

— Есть ли в российском футболе сила, которая может подвинуть «Зенит»?
— Если консолидируются все московские клубы, что они и попытались сделать в прошлом году. И «Локомотив», и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит» — причём и дома, и на выезде, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2023/2024. Для сине-бело-голубых эта победа стала шестой кряду. Этим летом состав петербургского «Зенита» пополнили четыре российских футболиста — 24-летний оттянутый нападающий Максим Глушенков из московского «Локомотива», 21-летний правый защитник Сергей Волков из «Краснодара», 25-летний левый защитник Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и 26-летний голкипер Евгений Латышонок из «Балтики».

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