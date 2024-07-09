Экс-игрок «Спартака» Титов: Соболева нельзя называть предателем из-за перехода в «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов отреагировал на новость о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщил, что стороны близки к согласованию трансфера форварда. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

«Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Он пропал. Многое решают агенты и деньги. Это данность. Футбол сегодня — большой бизнес.

Если Соболев уйдёт, его не вправе называть предателем? Ни в коем случае! Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака» с семи лет и не могу представить, чтобы куда-то ушёл», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.