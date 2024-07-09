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Радченко: не понимаю, зачем «Зениту» нужен Соболев, в клубе есть Кассьерра и Сергеев

Радченко: не понимаю, зачем «Зениту» нужен Соболев, в клубе есть Кассьерра и Сергеев
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на новости, что сине-бело-голубые близки к подписанию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«На данный момент я не понимаю, зачем «Зениту» нужен Соболев. В клубе есть два хороших качественных и забивных нападающих: Кассьерра и Сергеев. Чтобы кого-то приобрести, надо кого-то продать.

Что касается возможного ухода Сергеева в «Крылья Советов», то это слухи, которые появляются, когда открыто трансферное окно. Нужно дождаться официального объявления, и тогда будет тема для разговора. А сейчас много неподтверждённой информации, но это нормальная история, ведь везде так происходит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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