Аршавин: при Федуне в «Спартаке» было веселее. Мне нравилось, у Заремы язвительный язык

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о московском «Спартаке» при бывшем владельце Леониде Федуне, а также о его супруге Зареме Салиховой.

«Какие проблемы вижу у «Спартака»? Я за ними уже не слежу — от них новостей нет, тихо сидят. Никаких скандалов, всё тихо проходит, никаких заявлений. Раньше повеселее было (смеётся).

Мне Заремы не хватает? Она, кстати, неплохо высказывалась. Мне нравилось, язвительный язык у неё. При Федуне в «Спартаке» было веселее. У них вроде за межсезонье особо ничего не поменялось, не попадаются нигде — ни с результатами, ни с трансферами», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей.