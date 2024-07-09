Радченко: сборная Испании будет контролировать мяч, но у Франции есть быстрые игроки

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

«Фаворитов в полуфиналах и финале чемпионата Европы нет, тем более в таком матче, как Испания — Франция. Это принципиальные соперники. Мне будет интересно, как построит игру сборная Франции, потому что испанцы будут играть в свой футбол с помощью контроля мяча, а также короткого и среднего паса. Поэтому более вероятно, что французы построят игру на ответных атаках. Потому что у Франции есть быстрые нападающие, и они будут пользоваться свободными зонами испанцев», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.