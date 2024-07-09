Колодин: от Черчесова в сборной Казахстана ждут соответствующего уровня

Тренер казахстанского «Елимая», экс-защитник «Динамо» Денис Колодин высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

«Есть ожидания, но пока не было матчей. Все их ждут. Никто, наверное, не ожидал, что придёт российский специалист такого уровня. Все ждут от него, наверное, чрезмерно — поэтому ему будет, наверное, тяжело. Адиев показал результат. Черчесов приходит после Адиева, от него ждут того же. Взяли специалиста европейского уровня, работал со сборной России. Ждут соответствующего уровня, тренеру надо приложить максимум усилий», — приводит слова Колодина «РБ Спорт».

Напомним, 3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.