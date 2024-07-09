ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв назвал единственного российского футболиста, который готов к переезду в Европу

Сычёв назвал единственного российского футболиста, который готов к переезду в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв назвал единственного российского футболиста, который прямо здесь и сейчас готов переехать в европейский чемпионат по уровню своей игры. Сычёв выделил нападающего ПФК ЦСКА Фёдора Чалова.

«Всем европейским клубам нужна стабильность. Можно несколько месяцев показывать яркую игру, но там очень тщательно подходят к селекции. Если молодой игрок покажет на длинном отрезке свой уровень, то они его возьмут. Пока, считаю, к Европе готов только Чалов. А Тюкавину нужно провести ещё немного стабильного времени в «Динамо», чтобы потом переехать в крепкий европейский клуб и сразу на ведущие роли, не тратя времени на адаптацию в середняке. Хотя это тоже был бы вариант», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА Натхо: хотел бы видеть Чалова в Европе, он уже соответствует этому уровню
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android