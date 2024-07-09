Сычёв назвал единственного российского футболиста, который готов к переезду в Европу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв назвал единственного российского футболиста, который прямо здесь и сейчас готов переехать в европейский чемпионат по уровню своей игры. Сычёв выделил нападающего ПФК ЦСКА Фёдора Чалова.

«Всем европейским клубам нужна стабильность. Можно несколько месяцев показывать яркую игру, но там очень тщательно подходят к селекции. Если молодой игрок покажет на длинном отрезке свой уровень, то они его возьмут. Пока, считаю, к Европе готов только Чалов. А Тюкавину нужно провести ещё немного стабильного времени в «Динамо», чтобы потом переехать в крепкий европейский клуб и сразу на ведущие роли, не тратя времени на адаптацию в середняке. Хотя это тоже был бы вариант», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».