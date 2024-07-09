Марко Барони: назначение в «Лацио» — наивысший момент в моей карьере

Новый главный тренер «Лацио» Марко Барони, ранее возглавлявший «Верону», высказался о назначении в римский клуб.

«Мы должны усердно работать прямо сейчас, я унаследовал команду с культурой работы, нам просто нужно будет усилить ценности, что для меня очень важно. Это наивысший момент в моей карьере, у меня есть решимость и желание, я люблю вызовы», — приводит слова Барони пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Марко Барони возглавлял «Верону» в 2023 году. Под руководством тренера клуб занял 13-е место в прошлом сезоне Серии А и набрал 38 очков. Ранее Барони работал с «Лечче», который спас от вылета в сезоне-2022/2023, «Реджиной», «Кремонезе», молодёжной командой «Ювентуса» и другими итальянскими клубами.

«Лацио» занял седьмое место по итогам чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 38 матчей и примет участие в розыгрыше Лиги Европы в следующем сезоне.