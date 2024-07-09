Непомнящий — о Секу Койта в ЦСКА: малийские игроки в фаворе в РПЛ

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о подписании ЦСКА малийского нападающего Секу Койта.

«Я не знаю нового нападающего ЦСКА Секу Койта. Но я верю в селекционную службу ЦСКА, ведь малийские игроки тоже в фаворе, и я представляю, что это такое. Если говорить о хороших африканских футболистах уровня национальных команд, то их может стать больше в РПЛ. Это игроки уровня Мусы и Думбия, которые уже были в ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании Койта. Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.