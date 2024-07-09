Титов — об уходе Джикии из «Спартака»: не знаю суть конфликта, но он был, это понятно

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал решение московского клуба не продлевать контракт с защитником Георгием Джикией.

— Уход Джикии из «Спартака» — потеря для команды?

— Не знаю суть конфликта — а то, что он был, понятно всем.

— Но получилось так, что теперь нет ни Абаскаля, ни Джикии.

— К сожалению, в своё время в команде не стало ни Аленичева, ни Старкова — и от этого не выиграл никто. Думаю, что и здесь аналогичная ситуация. Тоже никто не выиграл, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали об интересе к Джикии со стороны «Трабзонспора». Отметим, что 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.