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«Фиорентина» объявила о трансфере Мойзе Кина из «Ювентуса»

«Фиорентина» объявила о трансфере Мойзе Кина из «Ювентуса»
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Нападающий «Ювентуса Мойзе Кин стал игроком «Фиорентины». Об этом сообщает официальный сайт фиолетовых.

Ранее сообщалось, что итальянец подпишет долгосрочный контракт с «фиалками». Отмечалось, что Кин будет стоить «Фиорентине» € 13 млн, но при выполнении дополнительных условий стоимость может вырасти до € 18 млн.

24-летний Мойзе Кин является воспитанником «Ювентуса», где прошёл путь от академии до основной команды. В минувшем сезоне полузащитник провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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