Бывший тренер Ямаля ответил, ознаменует ли 16-летний футболист новую эпоху в футболе

Хулен Герреро, бывший тренер нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, ответил на вопрос, ознаменует ли 16-летний футболист новую эпоху в футболе или быстро исчезнет из виду.

«Он набирает обороты, но с ним нужно быть очень аккуратными. В минувшем сезоне он приложил много усилий. Ламин много играл в клубе и в сборной. Нужно действовать осторожно и терпеливо.

Посмотрим на второй сезон Ламина, это очень важно. Я думаю, что и «Барса», и Федерация [футбола Испании] должны очень хорошо оценивать навыки футболиста, чтобы у него не случился регресс», — приводит слова Герреро AS.

Всего в минувшем сезоне испанский футболист сыграл 51 матч во всех турнирах за клуб, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В пяти матчах турнира вингер отметился тремя результативными передачами.

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