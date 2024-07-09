Радченко: Обляков прекрасно себя чувствует в ЦСКА и не хочет сидеть на лавке в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о будущем полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

«Зенит» уже пробрёл игроков в середину поля. Поэтому сложно сказать, сможет ли случиться трансфер Облякова в «Зенит». Иван прекрасно себя чувствует в ЦСКА и не хочет сидеть на лавке в «Зените». Возможно, Обляков хочет вернуться в свой родной город, но он должен понимать, в какую команду он идёт. Ему будет очень тяжело выиграть конкуренцию у Клаудиньо, Барриоса и Вендела, потому что на данный момент они сильнее его», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Динамо» проявляют интерес к Облякову. Ивану 26 лет, в прошлом сезоне он провёл 38 матчей за ЦСКА, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Облякова в € 9 млн.