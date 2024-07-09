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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Пети: Мбаппе недостоин быть капитаном и сыграет с Испанией только из-за статуса матча

Пети: Мбаппе недостоин быть капитаном и сыграет с Испанией только из-за статуса матча
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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети подверг критике нападающего и капитана «трёхцветных» Килиана Мбаппе в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 с Испанией, который состоится сегодня, 9 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пока что Килиан Мбаппе недостоин того, чтобы быть капитаном. Он не берёт на себя достаточно ответственности. Он не в лучшей физической форме, потому что у него болит сломанный нос. Он сыграет [в полуфинале] только потому, что соперник — это сборная Испании. В противном случае он был бы на скамейке запасных», — сказал Пети в эфире телеканала NTV.

Напомним, матч Испания — Франция пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Мбаппе принял участие в четырёх матчах Евро-2024, в которых отметился одним голом.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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