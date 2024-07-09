Форвард сборной Грузии Давиташвили перейдёт из «Бордо» в «Сент-Этьен» — Фабрицио Романо

Нападающий «Бордо» Зурико Давиташвили проходит медобследование перед подписанием контракта с «Сент-Этьеном». Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).
По сообщению источника, сегодня вечером грузинский футболист должен подписать четырёхлетнее соглашение с новым клубом.
В сезоне-2023/2024 на счету 23-летнего Зурико Давиташвили 39 матчей за «Бордо» во всех турнирах, в которых он отметился восьмью голами и девятью результативными передачами. Также игрок помог сборной Грузии выйти в плей-офф Евро-2024. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
Давиташвили успел поиграть в России: он выступал за тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор» и казанский «Рубин».