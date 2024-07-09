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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Шикунов: у всех будет симпатия на стороне Испании, у Франции на Евро не идёт

Шикунов: у всех будет симпатия на стороне Испании, у Франции на Евро не идёт
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о грядущем полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Испании и Франции. Игра состоится сегодня, 9 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У всех будет симпатия на стороне испанцев, потому что это молодая и весёлая команда. У Франции же ничего не идёт, они не забили ни одного мяча с игры, при это французы дошли до полуфинала Евро. Это уникальный случай. Может быть, они обыграют испанцев и дойдут до финала, не забив ни одного мяча? Это будет смешно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч Испания — Франция пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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