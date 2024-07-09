Тренер сборной Аргентины Скалони рассказал, за кого его страна болеет на Евро-2024

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что большинство жителей его страны на чемпионате Европы — 2024 болеют за национальную команду Испании.

«Очень рад тому, что сумел сделать де ла Фуэнте. Надеюсь, у него всё в итоге сложится в лучшем виде. Думаю, подавляющее большинство аргентинцев на этом Евро болеют за Испанию», — приводит слова Скалони All About Argentina в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.