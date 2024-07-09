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WhoScored представил символическую сборную из игроков Испании и Франции на Евро-2024

Популярный аналитический интернет-портал WhoScored представил символическую сборную из игроков сборных Испании и Франции, выступающих на чемпионате Европы – 2024, в преддверии их очного матча в полуфинале этого турнира, который состоится сегодня, 9 июля.

Символическая сборная Евро-2024 из игроков Испании и Франции по версии WhoScored:

Вратарь: Унай Симон (Испания).

Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Эмерик Лапорт (Испания), Деотшанкюль Юпамекано (Франция), Жюль Кунде (Франция).

Полузащитники: Даниэль Ольмо (Испания), Родри (Испания), Фабиан Руис (Испания).

Нападающие: Нико Уильямс (Испания), Ламин Ямаль (Испания), Килиан Мбаппе (Франция).

Напомним, матч Испания — Франция пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: