Прудников: Соболев в «Зените» своими голами сможет закрыть рот хейтерам

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Прудников высказался о возможном трансфере форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«В «Зените» есть два-три хороших состава, Александру будет сложно составить конкуренцию другим футболистам. Пока «Спартак» не особо активен на трансферном рынке, но сделать выводы можно будет только после старта чемпионата.

Нравится ли мне Соболев? Главное, чтобы он нравился «Зениту». Самое главное, чтобы он забивал голы. Одни его любят, а другие – ненавидят. Своими голами он сможет закрыть рот хейтерам, – приводит слова Прудникова «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.