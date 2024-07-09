Тренер сборной Испании призвал к отмене дополнительного времени на больших турнирах

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что стоит отказаться от проведения дополнительного времени на крупных турнирах.

«УЕФА и ФИФА должны отменить дополнительное время на определённых этапах плей-офф сложных турниров. Я придерживаюсь мнения, что без дополнительного времени можно обойтись.

Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Много игр, много минут, игроки находятся на пределе своих физических возможностей. Это влияет на зрелищность. Футболисты будут более свежими перед самыми интересными матчами, такими как полуфинал и финал», — приводит слова де ла Фуэнте COPE.

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится матч полуфинала Евро-2024, в котором сборная Испании сыграет с Францией. Встреча начнётся в 22:00 мск.

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