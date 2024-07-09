Стало известно, каким будет состав сборной Испании в матче с Францией на Евро-2024

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте в матче полуфинала чемпионата Европы — 2024 с Францией не сможет рассчитывать из-за травм на защитников Робена Ле Нормана и Даниэля Карвахаля, а также на полузащитника Педри. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, тренер испанцев не станет изобретать что-то новое и заменит Карвахаля Хесусом Навасом, вместо Ле Нормана поставит в старт Начо Фернандеса, а потерю Педри компенсирует Даниэлем Ольмо. Сообщается, что в остальной части стартовый состав сборной Испании будет тем же, что был в матче четвертьфинала Евро-2024 с Германией (2:1).

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.