«Это амбициозный клуб». Агент Кади — о переходе игрока из «Краснодара» в «Ференцварош»

Футбольный агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы бывшего полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, объяснил трансфер бразильского игрока в венгерский «Ференцварош».

«Кади провёл хорошее время в «Краснодаре». Он благодарен клубу и болельщикам, что тепло его приняли. В ответ Кади всегда выкладывался на 100% на поле.

Мы вели переговоры с несколькими клубами, в том числе и с «Карабахом», но выбрали «Ференцварош», потому что это амбициозной клуб, регулярно выступающий в еврокубках. Кади готов принять новый вызов», — приводит слова Алиска Metaratings.

8 июля «Краснодар» объявил, что полузащитник Кади Боржес продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».

27-летний Кади стал игроком российской команды в январе 2023 года. В составе «быков» Боржес принял участие в 33 матчах прошлого сезона, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи, проведя на поле чуть больше 1500 минут. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.