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Скалони рассказал о состоянии Месси в преддверии полуфинала Копы-2024 с Канадой

Скалони рассказал о состоянии Месси в преддверии полуфинала Копы-2024 с Канадой
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о физическом состоянии 37-летнего нападающего национальной команды Лионеля Месси в преддверии полуфинального матча Кубка Америки — 2024 с Канадой, который состоится завтра, 10 июля.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Месси пропустил матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки с Перу (2:0) из-за мышечного повреждения. Однако затем футболист провёл полную игру на стадии 1/4 финала турнира с Эквадором (1:1, 4:2 пен.).

Полная трансляция матча Кубка Америки и хайлайты доступны в Okko.

«С Месси всё в порядке, он завершил игру [с Эквадором] без какого-либо дискомфорта. Он выйдет на поле завтра.

Выйдут ли на поле Месси и Ди Мария вместе? Да, это возможно», — сказал Скалони в эфире Sports.

Напомним, матч Аргентина — Канада начнётся в 03:00 мск.

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