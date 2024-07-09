Скалони рассказал о состоянии Месси в преддверии полуфинала Копы-2024 с Канадой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о физическом состоянии 37-летнего нападающего национальной команды Лионеля Месси в преддверии полуфинального матча Кубка Америки — 2024 с Канадой, который состоится завтра, 10 июля.
Напомним, Месси пропустил матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки с Перу (2:0) из-за мышечного повреждения. Однако затем футболист провёл полную игру на стадии 1/4 финала турнира с Эквадором (1:1, 4:2 пен.).
«С Месси всё в порядке, он завершил игру [с Эквадором] без какого-либо дискомфорта. Он выйдет на поле завтра.
Выйдут ли на поле Месси и Ди Мария вместе? Да, это возможно», — сказал Скалони в эфире Sports.
Напомним, матч Аргентина — Канада начнётся в 03:00 мск.
Лионель Месси сыграл в теннис: