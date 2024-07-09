Яхимович: Шунин ещё может поиграть, у нас есть примеры Буффона и Акинфеева

Экс-игрок московского и минского «Динамо» и китайского «Шаньдун Лунэн» Эрик Яхимович поделился мнением относительно перспектив дальнейшей футбольной карьеры голкипера Антона Шунина. Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта.

«Я думаю, что Антон Шунин ещё может поиграть. Вратари очень долго играют. В качестве примера есть Буффон и Акинфеев. Мастерство, оно остаётся, тем более вратарь — это такая позиция, на которой можно ещё продолжить карьеру», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.