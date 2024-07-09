«Дверка закрывается!» Аршавин — о конкуренции «Зениту» за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о конкуренции санкт-петербургскому клубу в борьбе за титул чемпиона страны в новом сезоне РПЛ. В прошедшем розыгрыше чемпионата интрига держалась вплоть до заключительного тура сезона.

«Ничего себе, мы такой подарок сделали в прошлом сезоне – вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что ещё надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается!

Вижу ли я, за счёт чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»? Пока нет. Целесообразны ли такие траты клуба в период изоляции? Главное, что цель оправдывает средства. Цель достигается. Значит, всё оправданно», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

Новый сезон РПЛ сине-бело-голубые начнут выездным матчем с «Крыльями Советов» в 1-м туре. Игра состоится 20 июля и начнётся в 17:30 мск.