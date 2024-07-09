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Представители «Барселоны» посетят матч Испании с Францией в 1/2 финала Евро-2024

Представители «Барселоны» посетят матч Испании с Францией в 1/2 финала Евро-2024
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Спортивный директор «Барселоны» Деку, член совета спортивного комитета клуба Жоан Солер и советник президента сине-гранатовых Алехандро Эчеваррия посетят полуфинальный матч Евро-2024, в котором сборная Испании встретится с Францией. Игра состоится сегодня, 9 июля. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, особенное внимание со стороны спортивного менеджмента «Барселоны» будет уделено крайнему нападающему «Фурия Роха» и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсу, в услугах которого крайне заинтересован каталонский клуб.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится завтра, 10 июля, и начнётся также в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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