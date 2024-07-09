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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Марк Кукурелья назвал партнёра по сборной Испании, для которого он «отдаст всё»

Марк Кукурелья назвал партнёра по сборной Испании, для которого он «отдаст всё»
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Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья в преддверии матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 со сборной Франции поделился мнением о своём соотечественнике Нико Уильямсе. Полуфинальная игра состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Его миссия — атаковать, а моя — защищаться, мы подходим друг другу. Он очень весёлый парень, я тоже, мы хорошо общаемся. У него много качеств. Он знает, что я отдам всё для него, а он — всё для меня, эти небольшие связи делают команду сильнее», — приводит слова Кукурельи rfef.es.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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