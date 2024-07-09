Колыванов: Испания — самая симпатичная сборная, они заслуживают стать чемпионами Европы

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между национальными командами Испании и Франции.

«В предстоящем полуфинале Испания — Франция я болею за испанцев. Я думаю, что я не один такой. Но у французов хорошая команда под лидерством Мбаппе, но на этом Евро он забил только один гол с пенальти. Однако я надеюсь, что получится яркий хороший матч. Фраза «победит сильнейший» не относится к этому чемпионату Европы, потому что многие сборные проходят дальше незаслуженно.

Испания — самая симпатичная сборная на Евро, поэтому они больше всех заслуживают стать чемпионами Европы на данный момент. Но если посмотреть, как прёт англичанам, то они могут обыграть Голландию, а уже в финале непонятно, что будет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.