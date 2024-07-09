В сборной Англии отреагировали на назначение на 1/2 финала ЧЕ судьи, уличённого во взятке

Защитник сборной Англии Люк Шоу отреагировал на назначение немецкого арбитра Феликса Цвайера в качестве главного судьи матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между национальными командами Нидерландов и Англии.

«Нам следует уважать решение УЕФА в вопросе того, кто должен судить наш матч. От этого (назначения) ничего внутри нас не поменяется: мы всё так же зациклены на самой игре, а не на том, каких судей нам назначили, или на чём-то наподобие этого. Нам это абсолютно неважно», — приводит слова Шоу The Sun.

Ранее The Times сообщил, что УЕФА рассматривает возможность смены главного арбитра полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Англии. Как отметил источник, Цвайер не мог быть допущен к крупным международным соревнованиям из-за того, что в 2014 году был дисквалифицирован на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере € 300 и в организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году.

При этом в декабре 2021 года нынешний игрок сборной Англии Джуд Беллингем был оштрафован Немецким футбольным союзом после ряда резких высказываний касательно прошлого Феликса Цвайера. Арбитр судил матч немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 между «Боруссией» с «Баварией» (2:3), работа на котором не устроила выступавшего тогда в составе дортмундцев Беллингема.

Напомним, матч полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия состоится в среду, 10 июля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.