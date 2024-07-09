Получивший травму Кейн принял участие в тренировке сборной Англии

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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн, несмотря на повреждение ноги, принял участие в тренировке национальной команды в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами, который состоится завтра, 10 июля. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, Кейн неудачно приземлился после столкновения с защитником Швейцарии Мануэлем Аканджи во время встречи четвертьфинала Евро-2024 (1:1, 5:3 пен.). После приземления нападающий морщился от боли и хватался за левую ногу.

Матч Нидерланды — Англия пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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