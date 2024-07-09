Джейдон Санчо обратился к Букайо Саке после выхода сборной Англии в 1/2 финала Евро-2024

Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо обратился к партнёру по национальной команде Букайо Саке после выхода сборной в 1/2 финала Евро-2024. Напомним, сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2024 обыграла Швейцарию со счётом 1:1, 5:3 пен., Сака забил гол в этой встрече и реализовал послематчевый пенальти.

«Я так горжусь этим парнем! Ты сделал это для меня и брата Маркуса [Рашфорда]», — написал Санчо в одном из своих аккаунтов в социальных сетях, прикрепив фото Саки.

Напомним, в финальном матче Евро-2020 между сборными Англии и Италии, который закончился со счётом 1:1, 2:3 пен., Сака, Рашфорд и Санчо не реализовали свои 11-метровые удары, за что подверглись критике от английских СМИ и фанатов. Санчо и Рашфорд остались вне заявки сборной Англии на Евро-2024.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.