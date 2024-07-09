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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 10 июля

Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 10 июля
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В ночь на завтра, 10 июля, в Кубке Америки 2024 года состоится один матч 1/2 финала. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимали участие 16 команд, которые были поделены на четыре группы.

Расписание матчей Кубка Америки на 10 июля (время — московское):

3:00. 1/2 финала. Аргентина — Канада.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Сетка плей-офф Кубка Америки — 2024
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