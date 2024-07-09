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В честь Крооса в его родном городе устроили красивый перформанс

В честь Крооса в его родном городе устроили красивый перформанс
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Жители Грайфсвальда, являющегося родным городом бывшего полузащитника сборной Германии, мадридского «Реала» и «Баварии» Тони Крооса, устроили перформанс, посвящённый завершению карьеры 34-летнего футболиста.

Некоторые жители Грайфсвальда выстроились в надпись «Тони 8».

Напомним, последний матч в профессиональной карьере Крооса состоялся на чемпионате Европы — 2024. В четвертьфинале турнира сборная Германии встречалась с испанской национальной командой. Бундестим уступила со счётом 1:2.

Полузащитник провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Немецкий хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.

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