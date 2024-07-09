«Их критикуют похлеще нас». Тренер сборной Нидерландов Куман — об Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман охарактеризовал соперника своей команды в матче полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборную Англии.

«Каждый раз им сложно даются победы, хоть и правда у них в составе просто фантастические игроки. Критика, которой они подвергаются, даже похлеще той, что получаем мы в своей стране», — приводит слова Кумана AS.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия состоится в среду, 10 июля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ранее сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2024 оказалась сильнее Швейцарии — 1:1, 5:3 пен.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.