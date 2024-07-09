Дмитрий Сычёв назвал сборную, которая удивила его на Евро-2024

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв сказал, что на Евро-2024 его удивило выступление национальной команды Грузии.

— Кто успел удивить на этом Евро-2024?

— Очень рад за Грузию, доставила эмоциональное удовольствие своим качеством игры. Плюс то историческое событие, которое они совершили для страны. Видно, насколько это важно для грузин. Рад за них, надеюсь, футбол в Грузии продолжит расти, а этот чемпионат Европы даст им новый толчок на годы вперёд, — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Напомним, сборная Грузии сыграла впервые на Евро и сенсационно вышла в 1/8 финала турнира, в том числе победив Португалию на групповом этапе. Но грузины потерпели поражение на первой же стадии плей-офф в матче с национальной командой Испании (1:4) и покинули турнир.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.