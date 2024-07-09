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Аршавин назвал игрока РПЛ, которого взял бы в «Зенит»

Аршавин назвал игрока РПЛ, которого взял бы в «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сказал, что взял бы в санкт-петербургский клуб нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

— Из РПЛ кого хотели бы взять в «Зенит»?
— Тюкавина.

— Агент Тюкавина сказал, что Костя даже за € 5 млн в год не пойдёт.
— За пять с половиной пойдёт. (Смеётся.) Но «Динамо» его уже не продаст нам.

— У него есть потенциал уехать?
— Есть. Он через год уедет в Европу, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Константин Тюкавин признан лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов по итогам голосования, проводимого «Чемпионатом».

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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