Махачкалинское «Динамо» упустило победу в контрольном матче с пятигорским «Машук-КМВ»
Поделиться
Сегодня, 9 июля, состоялся контрольный матч, в котором махачкалинское «Динамо» встретилось с пятигорским «Машук-КМВ».
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 июля 2024, вторник. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
2 : 2
Машук-КМВ
Пятигорск, Россия
0:1 1:1 Сердеров – 82' 2:1 Сердеров – 90' 2:2
Пятигорцы вышли вперёд на 35-й минуте благодаря голу Анзора Хутова. Но в течение последних 11 минут основного времени матча махачкалинское «Динамо» смогло перевернуть игру благодаря дублю Сердера Сердерова, пока игрок «Машук-КМВ» Магомед Мусаев не спас свою команду от поражения, забив второй гол пятигорцев на четвёртой компенсированной минуте встречи.
Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Пятигорский «Машук-КМВ» выступает во Второй лиге.
Комментарии
- 9 июля 2024
-
20:47
-
20:42
-
20:29
-
20:28
-
20:23
-
20:11
-
19:59
-
19:51
-
19:51
-
19:47
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:15
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
18:51
-
18:51
-
18:49
-
18:43
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:19
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:42