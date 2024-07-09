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Махачкалинское «Динамо» упустило победу в контрольном матче с пятигорским «Машук-КМВ»

Махачкалинское «Динамо» упустило победу в контрольном матче с пятигорским «Машук-КМВ»
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Сегодня, 9 июля, состоялся контрольный матч, в котором махачкалинское «Динамо» встретилось с пятигорским «Машук-КМВ».

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 июля 2024, вторник. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
2 : 2
Машук-КМВ
Пятигорск, Россия
0:1     1:1 Сердеров – 82'     2:1 Сердеров – 90'     2:2    

Пятигорцы вышли вперёд на 35-й минуте благодаря голу Анзора Хутова. Но в течение последних 11 минут основного времени матча махачкалинское «Динамо» смогло перевернуть игру благодаря дублю Сердера Сердерова, пока игрок «Машук-КМВ» Магомед Мусаев не спас свою команду от поражения, забив второй гол пятигорцев на четвёртой компенсированной минуте встречи.

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Пятигорский «Машук-КМВ» выступает во Второй лиге.

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